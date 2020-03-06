РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. В подмосковных Люберцах 7 марта пройдет чемпионат городского округа по шахматам, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 7 марта, во Дворце спорта «Триумф» пройдет чемпионат городского округа Люберцы по шахматам. За победу будут бороться более 50 спортсменов. Приходите поддержать шахматистов», – говорится в сообщении.

Начало турнира в 11:00. Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4.