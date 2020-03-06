РИАМО - 6 мар. Мужчину с ножевым ранением обнаружили на автобусной остановке в Мытищах, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Четвертого марта в 08:22 с автобусной остановки на Осташковском шоссе в Мытищах бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован гражданин 1993 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, за данное преступление задержали молодого человека 2001 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Он отметил, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».