РИАМО - 6 мар. В предстоящие выходные, 7 и 8 марта, температура в Московском регионе может побить два температурных рекорда 2002 и 2014 годов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Рекорд, возможно, будет перекрыт. Но следует помнить, что и рекорды для этих дней немаленькие. Седьмого марта 2002 года воздух прогрелся до 9 градусов, а 8 марта 2014 года максимальное значение температуры составило 8,3 градуса», – говорится в материале.

Ожидается, что 7 и 8 марта воздух прогреется до 9-11 градусов тепла в столице и до плюс 6-11 градусов в Подмосковье. Местами пройдут дожди.

Примечательно, что 10 марта 2014 года температура поднялась до температурной нормы конца апреля, до 13,9 градуса, но этот рекорд температура в этом году скорее всего не перекроет.

Девятого и 10 марта столбики термометров покажут в Москве плюс 8-10 градусов, а в Подмосковье – плюс 6-11 градусов.

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