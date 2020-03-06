РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В микрорайоне Кузнечики Подольска по четвергам проводят бесплатную юридическую консультацию, очередной прием пройдет 12 марта, сообщается на сайте администрации округа.

Еженедельная бесплатная юридическая консультация граждан проводится в микрорайоне Кузнечики Подольска по четвергам. Встречи организованы по инициативе депутата совета депутатов муниципалитета Евгения Исаева.

«12 марта с 18:00 до 21:00 жители Кузнечиков могут обратиться за бесплатной юридической помощью по адресу: улица Генерала Смирнова, 7, подъезд 4, первый этаж, помещение первичной ветеранской организации микрорайона», – говорится в сообщении.

Контактный телефон бесплатной юридической консультации: 8(966)351-76-59.