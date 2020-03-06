РИАМО - 6 мар. Расследование в отношении шести человек по обвинению в сбыте поддельных денег организованной группой завершилось в столице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по городу Москве.

«В ходе расследования установлено, что злоумышленники осуществили сбыт 136 поддельных денежных знаков Центрального банка Российской Федерации на общую сумму 680 тысяч рублей в период с апреля по август 2016 года», - отмечается в материале.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Обвиняемым от 27 до 50 лет, их заключили под стражу.

Материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения в Мещанский районный суд города Москвы.