РИАМО - 6 мар. Пять подмосковных школьников прошли в финал космической программы «Сириус-2020» проекта «Дежурный по планете 2019-2020», который проходит в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«К нам приехали более 120 школьников из 34 регионов России. Среди участников – пятеро ребят из Московской области: это Лобов Сергей из Тимоновской школы округа Солнечногорск, Чуенков Дмитрий и Синицкий Матвей из МАОУ «Лицей» округа Реутов, Яровой Николай и Чесноков Степан из Физтех-лицея имени П.Л. Капицы округа Долгопрудный», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Он добавила, что попасть в финал было сложно, но подмосковные ребята показали прекрасные результаты. Во время конкурсного отбора, который длился несколько месяцев, школьники сдавали тесты по физике, математике, информатике и географии, выполняли практические задания, проходили собеседования и проверку индивидуальных проектов. В результате из 8 тысяч заявок в финал прошли 120 школьников.

По словам министра, подмосковные учащиеся распределились по пяти профильным технологическим направлениям. Сергей и Матвей - участники направления «Реактивное движение». Они построят двухступенчатую ракету и запустят ее в космос.

Николай работает по направлению «Прикладные космические системы», он соберет проекцию телескопа для космических наблюдений. Степан построит станцию, которая будет в реальном времени принимать данные съемки Земли с метеоспутников, а Сергей сконструирует прототип малого космического аппарата.

Организаторами программы выступили образовательный центр «Сириус» совместно с госкорпорацией «Роскосмос», Фондом содействия инновациям, Сколковским институтом науки и технологий, Кружковым движением НТИ и региональным Центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области.

В этом году космическая программа проходит на двух площадках региона – детском технопарке «Кванториум» в Королеве и МБОУ «Лицей №5».