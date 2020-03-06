РИАМО - 6 мар. В административном здании на улице Барклая в Москве произошло возгорание, огонь оперативно ликвидировали, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В пятницу в 14:22 поступила информация о возгорании по адресу: Москва, ЗАО, улица Барклая, владение 10.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило загорание электрокабеля под обшивкой фасада четырехэтажного административного здания. Площадь загорания составила 50 погонных метров», - говорится в сообщении.

В 14:47 возгорание потушили. До прибытия пожарных администрация здания вывела 100 человек на улицу. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен торговый центр «Багратионовский».