РИАМО - 5 мар. Двое жителей Подмосковья и шесть жителей Москвы стали победителями финала специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России - 2020», суперфинал пройдет в Сочи, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

В финале приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России. Оценочные мероприятия финала проходили в Москве. Победителями финала из Московской области стали Дмитрий Сенин из Фрязина и Юрий Полещук из Монина (Щелково).

«Сегодня здесь собрались настоящие лидеры, управленцы нового поколения. Вы не представляете, как вы нужны! Как нам не хватает профессионалов-управленцев! Посмотрите, какие задачи поставили перед нами Россия и президент. Без таких лидеров, как вы, решить их невозможно. Нам нужно реализовать национальный проект «Здравоохранение», реорганизовать работу первичного звена», - сказала первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

Высокий уровень подготовки и знаний конкурсантов также оценил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России - 2020», наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

«Этот конкурс, безусловно, полезная инициатива. После того, как пообщаешься с участниками, понимаешь, что здравоохранение не пропадет. Вы не подвели, но давайте не будем останавливаться и продолжим движение вперед!» - подчеркнул он.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.