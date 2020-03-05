РИАМО - 5 мар. Скоростной катамаран на подводном крыле Falco 85 представила компания из Московской области на выставке катеров и яхт «Московское Бот Шоу 2020» в столице, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Катамаран произведен резидентом особой экономической зоны «Дубна» компанией «МОРТЕХ» в содружестве с компанией «Чартер-Клуб». Катер обладает уникальными динамическими характеристиками, которые сочетаются с высокой экономией топлива.

«Подводное крыло сегодня выглядит очень перспективным решением для небольших прогулочных лодок, что подтверждают свежие модели ряда известных иностранных верфей», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Такая продукция почти не выпускается в России. Поэтому производители ожидают высокий спрос при конкурентоспособной стоимости.

«Наши катамараны рассчитаны на эксплуатацию и в море, и на внутренних водных путях. Здесь на первый план выходит преимущество двух корпусов в минимальном волнообразовании, поскольку волны от движущихся судов становятся причиной введения ограничений на скоростной режим», - сказал глава компании-разработчика Владимир Ларькин.