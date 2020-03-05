РИАМО - 5 мар. В Подмосковье 11-14 марта бесплатно покажут мультфильмы в рамках 7-й Всероссийской акции «Открытая премьера», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Открытая премьера» – это не только огромное количество киноплощадок, городов, сел, не только тысячи сеансов, подсчет голосов и выбор всей страной лучшего фильма фестиваля. Самое главное – это десятки тысяч благодарных маленьких зрителей, которые любят, ценят и ждут новую отечественную анимацию», – говорится в сообщении.

В Московской области бесплатные показы новейших мультфильмов и зрительские голосования пройдут в период с 11 по 14 марта. На 15 марта запланировано подведение итогов зрительского голосования. Всего в этом году состоится более 30 кинопоказов на 14 площадках в 10 муниципальных образованиях региона: Воскресенске, Дубне, Ивантеевке, Клину, Коломенском округе, Луховицах, Одинцовском округе, Орехово-Зуевском округе, Серебряных Прудах, Щелкове.

Суть акции – показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. По результатам всех просмотров определится фильм-победитель, авторы которого станут счастливыми обладателями одной из самых ценных наград фестиваля – приза зрительских симпатий, приза от всей страны.

Первоначально «Открытая премьера» охватывала семь городов, а в 2019 году она прошла более чем в 300 городах и других населенных пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125 тысяч.