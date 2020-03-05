РИАМО - 5 мар. Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев подписал соглашение о взаимодействии с вице-президентом Некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная ассоциация «Электрокабель», вице-президентом «Опоры России» Максимом Третьяковым, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлстроя.

В рамках соглашения планируется развить общественный контроль в области капитального строительства бюджетных объектов социальной инфраструктуры и содействовать предотвращению незаконного оборота кабельно-проводниковой продукции ненадлежащего качества.

«Ведомство и партнерство планируют осуществлять контроль качества кабельной продукции, поставляемых на объекты социальной инфраструктуры, проводить совместные обучающие мероприятия и «круглые столы» по проблеме незаконного оборота некачественных кабелей», – отмечается в сообщении.

Данные меры направлены на повышение надежности и безопасности электросетевой продукции, поступающей на объекты социальной инфраструктуры, которые строятся в Московской области.