РИАМО - 5 мар. Проектировщики Москомархитектуры обсудили вместе с жителями района Северное Тушино их пожелания в проекте планировки по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о проекте планировки территории по программе реновации пятого микрорайона в Северном Тушине, разработчиком которого является Институт Генплана Москвы.

«Публичные слушания по проекту пятого микрорайона в Северном Тушине состоялись весной минувшего года. Нами детально проанализированы все предложения, высказанные жителями в ходе публичных обсуждений. Многие предложения были учтены разработчиками, и о них говорилось на встрече», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она отметила, что после предложений местных жителей было решено снизить этажность домов с 24 до 21. Также одна из запроектированных улиц станет внутриквартальным проездом. Кроме того, на полторы тысячи квадратных метров увеличена площадь физкультурно-оздоровительного комплекса за счет включения в него помещений досугового центра.

Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Предполагается, что в ее рамках будет расселено 350 тысяч квартир. В программу включено 5174 дома.