РИАМО - 5 мар. В столице завершилась регистрация на участие в ГИА-9, заявления на официальном сайте мэра Москвы подали свыше 95 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города.

Для участия в ГИА-9 школьники не должны иметь академических задолженностей. Также девятиклассникам нужно получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. В этом году оно прошло 12 февраля. Дополнительные сроки проведения итогового собеседования – 11 марта и 18 мая.

«В этом году ОГЭ в Москве будут сдавать 95 тысяч девятиклассников. Для них будет организовано 490 пунктов проведения экзаменов», – сказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

После регистрации на участие в ГИА-9 школьники не позднее чем за две недели до начала экзаменов получат уведомления в личном кабинете на портале. В них будут указаны дата и время начала экзаменов, адреса их проведения, а также код регистрации, необходимый для получения результатов.

Досрочный период проведения ГИА-9 в 2020 году пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня.

Чтобы принять участие в досрочном этапе, участникам ГИА-9 при подаче заявления нужно было указать соответствующие сроки, а также приложить документ, подтверждающий наличие уважительных причин для досрочного прохождения экзамена.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Среди них – литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.