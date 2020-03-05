РИАМО - 5 мар. Накануне Международного женского дня сервис экспресс-доставки «Самокат» запустил в Москве и Санкт-Петербурге доставку цветов за 15 минут, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Заказать букет из семи тюльпанов в приложении можно будет с четверга. Пользователи приложения смогут заказать комбинированный букет, составленный из семи разноцветных тюльпанов. Доставка букета, как и любого заказа в сервисе, займет 15 минут и будет доступна для пользователей во всех районах присутствия «Самоката» в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость букета составит всего 299 рублей.

«Мы решили подарить нашим пользователям больше свободного времени на подготовку к празднику и поздравлений любимых женщин. Получить небольшой букет в «Самокате» можно всего за 15 минут, не переплатив за него продавцам, и, не сражаясь в очереди за последние тюльпаны»,- рассказал маркетинг-директор сервиса Игорь Рожков.

Он отметил, что в ближайшее время цветы станут одной из постоянных категорий товаров для их сервиса.