РИАМО - 5 мар. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре 8 марта состоится лекция «Родовые портретные галереи», где покажут живописные и графические портреты семьи князей Голицыных XVIII–XIX веков, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Лекция пройдет в рамках выставки «Усадьбы Подмосковья».

«Жены Голицыных происходили из родовитых дворянских семей, которые известны в истории России: Чернышевых, Олсуфьевых, Сумароковых. Их изображения также украшают выставку. Рассказ продолжают истории семей Мусиных-Пушкиных и Головиных. Также здесь можно будет посмотреть предметы усадебного обихода и живопись XVIII–XIX веков», – говорится в сообщении.

Лекцию проведет ведущий научный сотрудник художественного отдела Лидия Куликова. Вход по билетам по адресу: Московская область, город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Предварительная запись по телефону: +7 (498) 314-02-36.