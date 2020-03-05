РИАМО - 5 мар. В Подмосковье за 2019 год выросло потребление бытовых услуг, так, их потребление малым и средним бизнесом увеличилось на 2,9%, по сравнению с 2018 годом, и составило 80,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Рост объемов на 13,2% отмечен в услугах по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, на 0,7% – в услугах по ремонту и строительству жилья и других построек», - сказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов

Хромов отметил, что объем услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий снизился на 17,6% по сравнению с прошлым годом. На 4% упал объем по услугам бань и душевых.

Доля платных бытовых услуг за 2019 год составляет 15,6%, что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2018 году.

Зампред правительства Подмосковья также рассказал, что оборот общественного питания составил 131,9 миллиарда рублей, что на 14,5% больше, чем в 2018 году.