РИАМО - 5 мар. На пруды природных территорий «Покровское-Стрешнево» прилетело 20 огарей после холодов, утки неплохо приспособились к условиям мегаполиса, сообщается на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Специалисты ГПБУ «Мосприрода» комплекса городского хозяйства насчитали в парке примерно 20 особей этого вида птиц. Зимний период они проводят на водоемах Московского зоопарка, а весной возвращаются на облюбованные пруды в «Покровском-Стрешневе», ­– говорится в сообщении.

Огари по-прежнему зимуют в зоопарке, где у них всегда есть корм и открытая вода. Как только весной сходит снег, пары разлетаются по водоемам города, ищут подходящие места для вывода потомства. В этом году снег сошел рано, поэтому они прилетели раньше.

Утки неплохо приспособились к условиям мегаполиса: самки откладывают яйца на чердаках жилых домов вблизи водоемов. Птенцы появляются на свет почти одновременно и, едва обсохнув, покидают гнездо, и следуют за самкой к водоему. Иногда в городских условиях можно наблюдать выводок, направляющийся к пруду.

Если житель города заметит утят, ему рекомендуют не трогать птиц — птенцам нужно идти своей дорогой, огари отлично знают, где их дом. Единственное, чем можно помочь – это сопроводить огарят и их родителей до водоема, чтобы им никто не смог помешать: вороны, собаки, кошки или машины.