РИАМО - 5 мар. На роуд-шоу для предпринимателей из Серпухова и близлежащих к нему округов инвесторам рассказали о возможных мерах поддержки бизнеса в регионе — содействии в подключении к инженерным сетям, подборе имущества, субсидировании и налоговых льготах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках встречи было отмечено, что старинные монастыри Серпухова, «Соборная гора», Приокско-террасный биосферный заповедник, имеющий сертификат ЮНЕСКО как часть мировой сети биосферных заповедников, живописные пейзажи вблизи реки Нары традиционно притягивают большое количество гостей.

«Территория Московской области имеет богатый туристический потенциал. Наша задача - помочь его раскрыть благодаря созданию комфортной и современной инфраструктуры», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что для гостиниц предусмотрены следующие налоговые льготы: налог на прибыль - 15,5%, налог на имущество - от 0 до 1,1% на срок до 5 или 8 лет в зависимости от категории инвестпроекта. Также есть субсидии на инженерную инфраструктуру до 80 миллионов рублей. Предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредиту в размере, не превышающем ключевую ставку Центрального банка РФ, в течение трех лет с момента заключения кредитного договора.