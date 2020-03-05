РИАМО - 5 мар. Минпромторг России разработал проект, который касается установления четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий, на которых нельзя продавать алкоголь, при определении границ этих территорий учтут мнение регионального бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Московской области.
«Создание специальных комиссий на муниципальном уровне, которые, в соответствии с новыми правилами, должны как минимум на 50% состоять из представителей бизнеса и торговли, вполне логично. Таким образом процедура рассмотрения законодательных инициатив муниципальных властей становится предельно прозрачна», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.
Проект документа предполагает, что региональные власти будут утверждать правила, по которым определяются места нахождения источников повышенной опасности, в которых нельзя продавать алкоголь в розницу, а также границы прилегающих территорий, на которых продажа алкоголя запрещена.
Минпромторг России также предлагает оставить на усмотрение органов местного самоуправления определение минимальных и максимальных границ прилегающих территорий. Также в документе установлен порядок принятия органами местного самоуправления правовых актов, устанавливающих размер прилегающих территорий.
В проекте документа, разработанного Минпромторгом, предлагается также при подготовке соответствующего муниципального правового акта создание специальной комиссии для оценки муниципальных законодательных инициатив.
В том случае, если органы местного самоуправления принимают решение об установлении или увеличении границ прилегающих территорий, где продажа алкоголя запрещена, ОМСУ потребуется направить проект акта на рассмотрение в органы государственной власти субъекта Российской Федерации в области госрегулирования торговой деятельности, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей.
По мнению Головнева, проект постановления поможет избежать принятия органами местного самоуправления неоправданных решений, которые влекут за собой негативные последствия для бизнеса.
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