РИАМО - 5 мар. Интерактивный музыкально-образовательный спектакль Московской областной филармонии пройдет 8 марта в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Юные зрители вместе с Государственным академическим оркестром солистов «Русские узоры» и героями сказочной истории отправятся в путешествие по мотивам русских народных сказок. Сказку расскажет актриса Татьяна Фартукова. В ее руках будут куклы – главные герои истории. Со смелым Иванушкой зрителям предстоит преодолеть немало препятствий, найти друзей, отгадать множество загадок, чтобы вызволить из башни Машеньку, в которую ее заточил Кощей Бессмертный.

Основная задача спектакля – познакомить детей с русскими народными инструментами. Жалейка, гусли, гармонь, ложки, домра, трещотка, свирель, балалайка, бубен, рожок, баян – за время концерта ребята научатся разбираться во всем их многообразии.

Спектакль «Музыкальный лес» представят 8 марта в 12:00 по адресу: Московская область, город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.

Спектакль «Музыкальный лес» входит в репертуар Московской областной филармонии с 2014 года. Сказку показывали по всему Подмосковью, а также в разных городах России.