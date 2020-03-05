РИАМО - 5 мар. Долгожданные реставрационные работы стартовали в главном здании городской усадьбы купцов Сушкиных – Кеворкова, здание обладает статусом выявленного объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города Москвы.

Главное здание усадьбы расположено по адресу: Люсиновская улица, дом 27, строение 1.

«Планируется воссоздать парадную лестницу, отреставрировать все декоративные лепные элементы, раскрыть исторический дверной проем входа со стороны двора. Мы планируем, что москвичи смогут увидеть обновленный усадебный дом уже в 2022 году», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В доме уже провели первоочередные противоаварийные работы. В настоящее время здание не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. За проведением комплексной реставрации памятника архитектуры следит столичный департамент культурного наследия.

Проект работ по фасадам предусматривает расчистку и реставрацию белокаменного цоколя, реставрацию штукатурного слоя, воссоздание окон и дверей на период постройки здания по историческим образцам, усиление фундаментов, укрепление стен, реставрацию кирпичной кладки, воссоздание козырька парадного входа и входа со двора.

Здание было сооружено в конце XVIII – начале XIX веков. Фасады здания оформлены в стиле эклектика 1880-х годов. Памятник не раз менял хозяев, в начале XX века Кеворков приспособил первый этаж под квартиру для сдачи внаем, а остальные помещения занимали апартаменты домовладельца. После революции 1917 года дом национализировали.