РИАМО - 5 мар. За февраль 2020 года в министерство строительного комплекса Подмосковья поступило 165 обращений, большая часть вопросов касалась переселения граждан из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно данным ведомства, большая часть обращений в феврале – 65 – касалась вопросов расселения аварийного фонда в Подмосковье, 48 – темы строительства социальных объектов. Оставшаяся часть запросов была перенаправлена в другие ведомства, так как не относилась к компетенции министерства.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Локтев добавил, что обращения от жителей поступают через Центр управления регионом. С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.

С начала года в министерство строительного комплекса Подмосковья поступило 308 обращений граждан.