РИАМО - 5 мар. Более 4 тысяч учащихся подмосковных школ с начала прошлого года посетили экологические уроки, на которых было рассказано о важности раздельного сбора отходов и сокращения потребления не перерабатываемых отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Уроки созданы для школьников разного возраста и разделены на три направления: экологическое просвещение, поддержка волонтерских проектов, пропаганда раздельного сбора отходов и экономии природных ресурсов.

«Сегодня все чаще руководство школ сами обращаются к региональным операторам с инициативой проведения обучающих экологических уроков среди своих учеников. Важно, что это не разовые уроки, а целая образовательная система, которая уже сегодня вносит свой вклад в будущее экологии региона», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Все уроки строятся в игровой форме. После таких занятий во многих школах региональные операторы устанавливают синие контейнеры для сбора вторичного сырья. Дети с удовольствием собирают пластиковые крышки, бутылки и макулатуру, вовлекая в этот процесс своих родителей.

Подмосковные жители вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке отходов, в прошлом году более одного миллиона тонн отсортированных отходов не было захоронено на полигонах, а пошло непосредственно на вторичную переработку.