РИАМО - 5 мар. Учащиеся детско-юношеской спортивной школы «Трудовые резервы» скоро начнут осваивать новое футбольное поле с системой подогрева на востоке столицы, площадь застройки составит порядка 2 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Воспитанники спортшколы олимпийского резерва будут тренироваться на современном футбольном поле, здесь создана вся необходимая инфраструктура. Новый стадион с искусственным покрытием и подогревом предназначен для проведения всесторонней спортивной подготовки и соревнований в любое время года», — сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Для территории, расположенной в районе Косино-Ухтомский Восточного округа Москвы на пересечении улиц Николая Старостина, Большой Косинской и Салтыковской, внесены изменения в правила землепользования и застройки для окончания строительства и ввода в эксплуатацию. Высота всех строений не превысит 15 метров.

Княжевская добавила, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина проектирование и возведение спортобъектов для детей и юношества находится под особым контролем городских властей. Современный стадион позволит будущим олимпийцам играть в футбол круглый год, готовиться к соревнованиям и становиться чемпионами.