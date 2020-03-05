РИАМО - 5 мар. В Подмосковье 668 ребят поучаствовали в конкурсе социальной рекламы «Кибервызов», организаторы получили около 1,3 тысячи работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Конкурс вызвал интерес у нашей молодежи: мы получили около 1,3 тыс. работ. В региональном этапе конкурса приняли участие 668 ребят. По результатам голосования победителями и призерами регионального этапа стали 49 участников», – сказала первый зампред регионального правительства, председатель Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Забралова.

Уже 10 марта пройдет торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа.

Забралова отметила, что такие мероприятия положительно влияют на воспитание молодого поколения, привлекают внимание к проблеме информационной безопасности, а дети получают полезный опыт.

Конкурс завершился в декабре, его организаторами выступили Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Забралова добавила, что с ноября по декабрь в Московской области прошла акция «Месяц безопасного интернета». В ней поучаствовали 15,27 тысячи образовательных организаций.

Для 623,4 тысячи детей и 265,7 тысячи родителей прошли тематические уроки и мастер-классы по подготовке и проведению уроков.