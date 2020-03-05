РИАМО - 5 мар. Встречу с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым в Раменском округе посетили более 100 бизнесменов, зампреду было задано около 20 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприниматели смогли обсудить инициативы по улучшению инвестиционного климата в городском округе. На мероприятии поднимались насущные вопросы, в частности, вопрос об обязательной маркировке товаров, которая привела к росту стоимости отдельных видов продукции.

«Маркировка – это необходимый элемент для борьбы с контрафактом. Однако в отношении отдельных товаров с невысокой стоимостью она действительно может быть необязательной», – сказал Хромов.

Хромов предложил предпринимателям составить список продукции, где маркировка не нужна и где она снижает конкурентоспособность продукции. Он пообещал рассмотреть данный список в обязательном порядке и предложить Минпромторгу скорректировать перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В Раменском городском округе бизнес сталкивается с трудностями в сфере земельно-имущественных отношений и налогообложения. Актуальной для бизнеса является и проблематика подключения к энергетическим мощностям. Бизнесмены, не успевшие озвучить свои вопросы, оставили обращения для занесения их в единую электронную систему поддержки бизнеса – 0150. Всего было зарегистрировано 78 обращений.

«Наша задача – обеспечить дальнейшее развитие МСП, тем более есть, над чем работать. В частности, нужно повышать средний уровень заработной платы, что возможно, например, за счет мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях», – отметил Хромов.

Зампред напомнил, что по всем вопросам, касающимся работы бизнеса, в том числе и по доступным мерам господдержки, подмосковные предприниматели могут обратится по единому телефону 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.