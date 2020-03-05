РИАМО - 5 мар. В новой Москве построят и реконструируют в 2020 году пять объектов культуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году начнем стройку и реконструкцию пяти объектов культуры в ТиНАО. Это ДК в населенных пунктах Шишкин лес, Ватутинки, Кленовское, школа искусств в Московском», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фондохранилище для федеральных и городских музеев в Коммунарке – самый большой проект.

Проект музейного хранилища должны разработать к августу, а начать стоить уже в конце 2020 года. Площадь фондохранилища 73 тысячи квадратных метров. Проект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.