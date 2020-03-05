РИАМО - 5 мар. В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших. Как уже сообщалось, есть один подтвержденный случай и в Москве», - написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что в огромном мегаполисе не получится ограничить критически важные отрасли торговли и бытового обслуживания, а также работу других организаций, где много сотрудников. При этом Москва — это не просто большой город, но и главный транспортный хаб страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Это значит, что городу вряд ли удастся избежать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта», - уточнил Собянин.

Он отметил, что в Москве усилят требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Так, они должны будут сообщать о возвращении в страну и предоставлять информацию о местах, в которых они бывали.

Также вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции должны будут соблюдать самоизоляцию на дому в течение 14 дней. В случае, если у них проявятся симптомы, они должны будут обратиться за медпомощью на дому.

Всех работодателей Москвы обяжут проверять температуру работников, а людей с повышенной температурой отправлять домой. Также работодатели должны будут обеспечить соблюдение режима самоизоляции.

В связи с реконструкцией столичной инфекционной клинической больницы №1 заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву поручено обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

Также мэр столицы поручил своему заместителю по вопросам социального развития - председателю штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Анастасии Раковой перевести работу штаба в круглосуточный режим.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. Заболевание стало быстро распространяться по планете. На сегодняшний день по всему миру заразились более 95 тысяч человек. При этом от болезни вылечились более 53 тысяч человек, еще 3,2 тысячи человек скончались.

Врач Роспотребнадзора рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в Москве>>