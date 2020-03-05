РИАМО - 5 мар. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверок по информации о нарушении прав девочки-инвалида и пенсионеров в Москве, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в эфире федерального канала была показана история четырехлетней девочки из Москвы, которая страдает тяжелым заболеванием. Девочка имела статус инвалида и получала поддержку от государства и бесплатную реабилитацию. Но через несколько лет после лечения по квотам эксперты бюро медико-социальной экспертизы сняли инвалидность. Сейчас мать-одиночка вынуждена покупать медикаменты за свой счет.

«Также в СМИ вышел сюжет о том, что мошенники обещали пенсионерам перерасчет пенсии. Пожилые люди подписывали договор, платили юридической фирме за услуги, но на деле их вводили в заблуждение, и пенсионеры теряли денежные средства», - говорится в сообщении.

Таким образом, от действий этой фирмы пострадало не менее двадцати пенсионеров.

«Главным следственным управлением по городу Москве по озвученным фактам проводятся доследственные проверки»,- отмечается в сообщении.

Председатель Следственного комитета РФ поручил тщательнейшим образом установить все обстоятельства произошедшего и подробно доложить о принятых мерах.