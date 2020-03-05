РИАМО – 5 мар. Согласован проект путепровода на Калужском шоссе на территорию Коммунарки в новой Москве, который расположится на левоповоротном съезде с шоссе по направлению в область, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Появление новых съездов и развязок в отдельные поселения однозначно улучшит транспортную ситуацию в округе и городе в целом. Эта работа, как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, продолжится и дальше, и столица будет активно строить автомобильные дороги», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Путепровод расположится рядом с префектурой Троицкого и Новомосковского округов, его длина составит около 250 метров. Прокладывать его будут по современным требованиям и нормативам строительства и безопасности. Строительство будет вестись при любой погоде и без перекрытия движения на шоссе.

Недавно завершилась реконструкция Калужского шоссе, в рамках этого проекта построили 18 мостов, путепроводов и тоннелей, 18 пешеходных переходов. Реконструкция улучшила транспортное положение для полумиллиона человек.