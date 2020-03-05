РИАМО - 5 мар. Работники Домодедовской таможни обнаружили незадекларированные средства в размере свыше 30 тысяч долларов у пассажира, прилетевшего из Баку, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Во время опроса пассажир сообщил, что при себе имеет 40,4 тысячи евро, 14 тысяч африканских франков, 140 марокканских дирхам, 128 долларов США и 2,2 тысячи рублей. По просьбе должностного лица мужчина достал из ручной клади и предъявил все имеющиеся денежные средства к таможенному осмотру.

«Общая сумма наличных денежных средств, перемещенных гражданином Российской Федерации, составила в рублевом эквиваленте 2,9 миллиона рублей. Причины недекларирования в письменной форме перемещаемых денежных средств пассажир пояснить не смог», – говорится в сообщении.

Таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного заявления разрешена сумма, не превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов США. При этом гражданин Российской Федерации незаконно переместил через таможенную границу наличные денежные средства в долларовом эквиваленте более 30 тысяч долларов США.