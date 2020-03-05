РИАМО - 5 мар. Почти две тысячи предпринимателей из Московского региона обратились в 2019 году за помощью к бизнес-омбудсмену региона Владимиру Головневу, а за последние семь лет число обращений почти достигло восьми тысяч, говорится в сообщении пресс-службы регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В четверг Головнев в Мособлдуме подвел итоги работы института уполномоченного в 2019 году. Так, 43% обращений бизнес-омбудсмену касались жалоб на территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти, 37% - на органы местного самоуправления, 18% - на областные государственные органы и 2% — на другие должностные лица.

«Тематика основных вопросов за последние пять лет практически не изменилась. По сравнению с 2018 годом в 2019 году вопросы защиты бизнес-сообщества от неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов продолжают оставаться самыми распространенными», - сказал Головнев.

Он также подчеркнул, что ежегодно незначительно растет количество обращений. Так, общая количественная разница между 2018 и 2019 годами составляет всего 300 обращений.

В результате работы с обращениями, по словам бизнес-омбудсмена, удалось восстановить полностью или частично права 54% заявителей, остальные жалобы признаны необоснованными или остаются в его работе.

Как отметил Головнев, по итогам работы в 2019 году общая сумма оплаченной задолженности по государственным и муниципальным контрактам составила 35,5 миллионов рублей. Сохранено более 300 рабочих мест жителей Подмосковья, возвращено имущества более чем на 5 миллионов рублей.