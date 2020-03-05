РИАМО - 5 мар. Для посетителей столичного парка «Остров Мечты» из шести ближайших к Москве регионов с 7 марта по выходным и праздникам будут курсировать шаттлы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Туристические автобусы запустят из Калуги, Тулы, Владимира, Твери, Рязани и Ярославля.

«Автобусы до парка будут отправляться в 9:00 с автовокзалов указанных городов, в обратном направлении автобусы будут ездить в тот же день в 18:00 от обустроенной парковочной зоны «Острова Мечты», - отмечается в материале.

Проезд возможен по распечатанному или электронному билету в парк и документу, удостоверяющему личность.

Количество мест ограничено, поэтому тем, кто купил билет, нужно забронировать место, отправив письмо на почту: ticket@dreamshuttle.ru. В письме нужно написать дату и город отправления, ФИО пассажиров, телефон и данные удостоверения личности.

Перевоз пассажиров в парк будет осуществляться на туристических автобусах Setra.