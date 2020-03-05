РИАМО – 5 мар. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об осведомленности граждан по поводу голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщает Газета.ru.

«Показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%», — говорится в сообщении.

При этом 67% опрошенных планируют поучаствовать в голосовании. Еще 41% респондентов заявили о том, что намерены обязательно проголосовать.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируют провести 22 апреля. Участие в нем смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, или тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.