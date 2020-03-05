РИАМО - 5 мар. Министерство благоустройства Подмосковья 20 марта проведет первую конференцию под названием «Организация и развитие парков культуры и отдыха», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

Одной из основных тем, которые будут обсуждаться на конференции, станет повышение рейтинга парка. В Подмосковье существует единый парковый стандарт. Он дает рекомендации к общему облику парков, а также элементам благоустройства.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится в целях оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков, а также оценки их соответствия региональному парковому стандарту Московской области», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Хайкина добавил, что участие парков в рейтинговании приводит к их развитию и дает только положительные результаты в функционировании.

Целью конференции является обмен опытом по созданию и управлению парками. На конференции органам местного самоуправления расскажут, что сегодня люди ждут от современного парка, как создать свою ценность и особенность в каждом парке, а также многое другое.

Будут рассмотрены формы управления парками, рекомендации по доходам и расходам, а также то, какие услуги необходимо предоставлять в парках. Участники обсудят важность бренда, концепции и системы лояльности для посетителей.

«И конечно не обойдем стороной вопросы содержания и эксплуатации, а также стратегию развития парков», - отметил Хайкин.