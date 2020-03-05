РИАМО - 5 мар. Гриб-первоцвет саркосцифа алая появился в национальном парке «Лосиный остров» на месяц раньше срока из-за теплой зимы, говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

Обычно этот гриб вырастает в начале апреля и крайне редко - в начале марта.

«Гриб ярким пятном выделяется на фоне серо-коричневого пейзажа весеннего леса, еще не успевающего в это время года приобрести насыщенные краски», - говорится в сообщении.

Саркосцифа растет на разлагающихся стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы, участвует в переработке древесины. Гриб не является ядовитым, но съедобность гриба неясна.