РИАМО - 5 мар. В январе смертность от алкоголя в России снизилась почти на 40%, по данным центра разработки национальной алкогольной политики, сообщает Газета.ru.

Теплая погода, господствующая на территории России, понизила нагрузку на здоровье населения, и из-за этого уменьшились негативные последствия потребления алкоголя.

«В январе 2020 года снизились продажи водки и коньяка на фоне роста продаж вина», - говорится в сообщении.

Минувшая зима признана самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Отклонение от нормальной температуры в среднем составляло восемь градусов.