РИАМО - 5 мар. Выставка к 85-летию ансамбля песни и танца имени Семена Дунаевского открылась в четверг в центре профориентации московского метро на станции «Выставочная», посетить выставку можно будет до 10 мая, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

На ней представлены архивные материалы ансамбля, собранные за всю его историю. У посетителей будет возможность взглянуть на костюмы и авторские панно из музыкальных инструментов, исторические фотографии и документы, награды, а также музыкальные партитуры, подписанные рукой композитора Исаака Дунаевского.

«Дебютное выступление ансамбля состоялось 15 мая 1935 года на сцене Малого театра. Оно было приурочено к открытию первой линии Московского метрополитена. Московское метро и ансамбль Дунаевского имеют долгую историю сотрудничества и в этом году отмечают совместный 85-летний юбилей», - говорится в сообщении.

Еще одна выставка в честь ансамбля открыта на станции «Воробьевы горы». Посетители обеих выставок смогут прикоснуться к истории ансамбля и его творческому наследию. Кроме того, они увидят, как изменился коллектив за 85 лет.