РИАМО – 5 мар. Правительство РФ намерено выделить порядка 20 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда медработников для привлечения новых специалистов, из них 1 миллиард - на стимулирующие выплаты для врачей, обнаруживших онкозаболевания, сообщает Nation News.

«Свыше 1 миллиарда рублей направим на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за качественную диагностику онкозаболеваний», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что выделение средств необходимо для стимулирования ранней диагностики рака.