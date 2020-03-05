РИАМО - 5 мар. В реанимационное отделение Ивантеевской больницы поступил маленький пациент с острым химическим отравлением, ребенок случайно выпил чистящее средство, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Врачи обнаружили у двухлетнего пациента ожог ротовой полости. Реанимационная бригада незамедлительно выполнила зондовое промывание желудка.

«Такие отравления у детей происходят из-за доступности средств бытовой химии. В целях безопасности также лучше на время заменить бытовую химию с хлором на средства, имеющие растительную основу, поскольку пары хлора агрессивно воздействуют на слизистые оболочки», – рассказала заведующая реанимационным отделением Ивантеевской больницы Мадина Герюкова.

Состояние маленького пациента оценивается как стабильное. Сейчас малыш находится в больнице под наблюдением врачей.