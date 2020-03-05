РИАМО – 5 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали 60-летнего жителя деревни Збышки Можайского городского округа, у него обнаружили девять ведер с марихуаной, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В доме подозреваемого обнаружили девять пластиковых ведер и около 40 свертков с веществом растительного происхождения.

«Исследованию подверглось содержимое трех из девяти емкостей общей массой 2,8 килограмма. Согласно проведенной экспертизе, изъятое является наркотическим средством – марихуаной», – сказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.