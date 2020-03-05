РИАМО - 5 мар. За январь и февраль текущего года в Центр управления регионом поступило 391 обращение по вопросам безопасности, ритуальных услуг и по другим тематикам Главного управления региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ЦУР за два месяца поступило 195 жалоб о продаже наркотиков, 152 вопроса касались системы «Безопасный регион», 44 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Больше всего обращений в первые два месяца 2020 года поступило из городского округа Красногорск (49), городского округа Подольск (47), Ленинского городского округа (28), Раменского городского округа (27), городского округа Балашиха (26), городского округа Мытищи (21).

«Тепловая карта» Центра управления регионом позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и сообщает ответственным организациям об обращении для оперативного исправления возникшей проблемы. Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.