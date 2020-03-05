РИАМО - 5 мар. Более 600 тысяч деклараций о доходах представили жители Подмосковья за 2019 год, это на 98 тысяч больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой по службы Московской области.

«Сумма налога, подлежащая уплате в территориальный бюджет региона по представленным декларациям, составила 12,2 миллиарда рублей и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 700 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

С каждым годом все больше людей получают социальные, имущественный и профессиональные вычеты, так в 2019 году заявили к возврату из бюджета 27,9 миллиарда рублей, а в 2018 году – 21,9 миллиарда.

После проверок налоговики подтвердили вычеты при продаже имущества или прав, в 2019 году эта сумма составила 75 миллиардов рублей, а в 2018 году – 121,9 миллиарда, а за приобретение имущества и прав – 75 миллиардов рублей за прошлый год, а также 61,2 миллиарда за 2018 год.

Вычеты по приобретению или строительству жилья вместе с целевыми кредитами составили в 2019 году 152,2 миллиарда рублей, а в 2018 – 121,9 миллиарда.

Сумма социальных налогов по сравнения с прошлым годом увеличилась на 1,4 миллиарда рублей и составила 7,8 миллиарда.

Профессиональные налоговые вычеты составили 45,6 миллиарда рублей, они увеличились на 5,6 миллиарда.

ФНС проводит проверки для выявления лиц, которые не декларируют свои доходы. За 2019 год 78,5 тысяч граждан привлекли к декларированию доходов на сумму 4,2 миллиарда рублей, что на 1,6 раза больше, чем в 2018 году.

Декларацию за 2019 год можно подать в УФНС России по Подмосковью до 30 апреля 2020 года, для граждан, которые имеют право на вычет, срок подачи неограничен. Заявление для налогового вычета можно подать в течение года.

Подробности можно узнать на сайте ведомства в разделе «Декларационная кампания 2020».