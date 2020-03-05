РИАМО – 5 мар. Бывший заместитель главы Росреестра Вячеслав Спиренков получил должность главы Федеральной кадастровой палаты, ранее должность директора ФКП занимал Парвиз Тухтасунов, сообщает kp.ru.

«Основная задача - это трансформация ФКП в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе», - сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский, по решению которого произошло назначение Спиренкова.

Спиренков рассказал, что планирует совершенствовать не только действующие сервисы, но и разрабатывать новые.

Ранее должность директора ФКП занимал Парвиз Тухтасунов.

Спиренков работает в сфере недвижимости более 20 лет. С 2017 года он был заместителем руководителя Росреестра, где курировал работу IT-блока и направления кадастровых работ, а также землеустройства, геодезии и картографии.