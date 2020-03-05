РИАМО – 5 мар. Капитальный ремонт 111 жилых домов в бывших военных городках Подмосковья проведут в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В домах планируют утеплить фасады, заменить внутренние инженерные системы, в том числе систему газоснабжения в домах, где она предусмотрена, а также установить узлы тепловой энергии, отремонтировать кровлю, заменить лифтовое оборудование.

«С 2012 года в рамках соглашения между правительством Московской области и министерством обороны РФ ведется работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность. До передачи состояние многих многоквартирных домов, инженерных сетей, социальных объектов характеризовалось значительным износом. В настоящее время ситуация значительно изменилась – модернизируются объекты коммунальной инфраструктуры, проводится капитальный ремонт многоквартирных домов», – отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Всего в самую масштабную в России программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья, рассчитанную до 2049 года, включено 1128 домов, расположенных в бывших военных городках. Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений.

За пять лет в Московской области выполнен капитальный ремонт почти половины из всех многоквартирных домов жилого фонда бывших военных городков.