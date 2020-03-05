РИАМО – 5 мар. В Подмосковье в минувшем году от ВИЧ-инфицированных матерей, которые принимали антиретровирусную терапию, родилось 647 здоровых детей, в том числе 10 двоен, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Вирус иммунодефицита человека может легко передаться от матери к ребенку во время беременности, в родах и при грудном вскармливании.

«В Подмосковье каждая мама, имеющая ВИЧ-положительный статус, имеет возможность родить здорового малыша. Для этого требуется обратиться к специалистам Московского областного центра СПИД. Врачи назначат антиретровирусную терапию, которая будет препятствовать заражению плода», – пояснил главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, кандидат медицинских наук Александр Пронин.

Он подчеркнул, что все лечение предоставляется бесплатно. Показатель рождаемости здоровых детей от ВИЧ-инфицированных родителей в Подмосковье выше, чем средний по регионам России.

Для того, чтобы ВИЧ-инфицированная мама родила здорового ребенка, она должна соблюдать все рекомендации по приему препаратов и назначения врачей.