РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с грядущим 8 Марта жену почетного гражданина региона Николая Козлова Клавдию и его дочь Ольгу, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

У портрета выдающегося экономиста и почетного жителя Подмосковья в галерее областного дома правительства губернатор также вручил постановление о присвоении Коломенскому аграрному колледжу имени Н.Т. Козлова.

«Николай Тимофеевич был человеком героическим и очень трудолюбивым, особенно проявил себя в сельском хозяйстве, награжден двумя орденами Ленина. Хочу поблагодарить вас за то, что вы также активно участвуете в жизни нашего Подмосковья», - сказал губернатор.

Козлов прошел Великую Отечественную войну, окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева по специальности «Агроном-экономист». В 1963—1981 годы являлся председателем Московского облисполкома (возглавлял регион), затем был министром плодоовощного хозяйства СССР.

Вдова Козлова Клавдия отметила свое 90-летие. Ветеран Великой Отечественной войны дважды награждена медалью «За трудовую доблесть». В возрасте 12 лет она участвовала в уборке овощей в колхозе имени Чкалова Сталиногорского района (сейчас это Новомосковский район) Тульской области. Во время оккупации города немцами она помогала ухаживать за ранеными и готовить для них горячую еду. В доме ее родителей одновременно в одной комнате проживали двое раненых красноармейцев, а в другой – немцы. На протяжении целого месяца семье удавалось скрывать раненых бойцов и спасать им жизнь.

Трудовую деятельность она начала в 1952 году на Машинно-тракторной станции в Кимовском районе Московской области (с 1957 года – Тульская область), а затем на протяжении многих лет работала в управлении сельского хозяйства Мособлисполкома.

Коломенский аграрный колледж, которому присвоили имя Николая Козлова, – ведущее среднее специальное учебное заведение сельскохозяйственного профиля. Оно было основано в 1943 году как сельскохозяйственная школа плодоовощного направления. Сейчас здесь обучают по специальностям «Ветеринария», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Операционная деятельность в логистике», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Почти за 75 лет колледж подготовил более 11 тысяч специалистов сельскохозяйственного производства.

До конца года на фасаде здания учебного заведения будет установлена мемориальная доска в честь Козлова. Также в музее колледжа появится экспозиция, посвященная его деятельности. Она расскажет о заслугах деятеля, наладившего в СССР систему переработки и распространения сельскохозяйственной продукции.