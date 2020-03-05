РИАМО – 5 мар. Ежегодная реконструкция событий Великой Отечественной войны пройдет 3 мая недалеко от Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря в Ступине, говорится в сообщении благотворительного фонда «РусПомощь».

В текущем году будет разыгран эпизод Грацско-Амштеттинской наступательной операции. Это наступление, которое продолжалось с 15 апреля по 9 мая 1945 года.

«В фестивале примут участие более 400 участников клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России, будет задействовано большое количество единиц массогабаритных макетов военной техники эпохи Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

В программе фестиваля: реконструкция боя, музыкальное мероприятие с участием юных и известных артистов, выставка военно-исторической техники. Организаторы ожидают более 10 тысяч зрителей.