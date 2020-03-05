РИАМО - 5 мар. Энергетические компании Московской области запланировали переход на усиленный режим работы для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в предстоящие выходные, в период с 6 по 10 марта запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании и оперативно-ремонтного персонала, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На усиленный режим работы по обеспечению надежного электроснабжения в период празднования Международного женского дня перейдут крупные электросетевые компании Московской области – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго».

«В праздничные дни энергетический комплекс, включая теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение потребителей Московской области будет работать в усиленном режиме. На время праздника будут прекращены плановые ремонтные работы, связанные с отключениями», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения филиалы АО «Мособлэнерго» с 16:00 часов 6 марта до 8:00 часов утра 10 марта вводит режим «технологической тишины», который подразумевает полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 65 бригад, при вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 186 бригад, а при возникновении чрезвычайной ситуации формируется 251 бригада общей численностью более 1500 человек.

С целью обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей региона «Россети Московский регион» усиливает контроль за работой электросетевых объектов. В оперативной готовности находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания – 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью более 35 тысяч киловатт-часов.

При возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.