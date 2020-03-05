РИАМО - 5 мар. Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в преддверии паводка, чтобы избежать подтопления своих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Работа по подготовке энергетического комплекса Московской области в условиях весеннего паводка направлена на обеспечение максимально безопасного и надежного электро- и газоснабжения потребителей в период интенсивного таяния снега», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

При этом он отметил, что в этом году из-за теплой зимы масштабного разлива рек не предвидится. Тем не менее, предприятия готовы к любым погодным изменениям.

«Газоснабжающие организации усилили контроль над участками газопроводов, где ранее имелись случаи пучения грунтов, и за участками, на которых предполагается высокий уровень паводковых вод. Особое внимание уделено состоянию газопроводов вблизи переходов через реки и овраги», - говорится в сообщении.

Также специальные паводковые комиссии созданы в электросетевых компаниях для обеспечения надежной работы всего комплекса.

Так, для надежного прохождения паводка в компании «МОЭСК» в постоянной готовности находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания - 122 передвижных электростанции (ПЭС) общей мощностью 35271 киловатт, болотоходы, вездеходы и гусеничные тягачи, лодки, а также насосы и помпы.

Безопасность объектов «Мособлэнерго» обеспечат 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций, а 86 электрических насосов находятся в полной готовности к весеннему паводку.